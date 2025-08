🐺 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 entre le LOU et Tomás Lavanini



Le LOU et l’international argentin ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration 🤝



Le club remercie Tomás et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière 🙌 pic.twitter.com/Ao3N2UtCEV