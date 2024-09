La Ville de Saint-Etienne a annoncé le retour de son Pass loisirs seniors pour la saison 2024-2025. Il faut pour cela être âgé de 62 ans ou plus, résider à Saint-Etienne et prendre rendez-vous sur connect.saint-etienne.fr. Ce pass compris entre 12,50 et 50 euros, en fonction des revenus de chacun, permet d’accéder à de nombreuses activités et loisirs tout au long de l’année.