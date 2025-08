Samedi noir sur les routes : journée la plus chargée de l’année

C’est la journée la plus chargée de l’année sur les routes, en plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens.

Ce samedi est classé noir dans le sens des départs dans toute la France, et orange pour les retours.

Sans surprise, il est fortement conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange, entre Orange et Marseille, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers ainsi que le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l’Italie.

Partout ailleurs, la circulation sera très importante en direction de la côté atlantique (A10, A63, A11), de la côte méditerranéenne (A7, A9, A61) et pour la traversée du Massif central (A75, A20).

Prudence et patience si vous prenez la route aujourd’hui. Le calvaire pourrait continuer dimanche voire lundi, dans une proportion moindre. Le département du Rhône sera classé rouge pour les départs mais vert pour les retours.

R.H