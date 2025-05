À Sathonay Camp, l’épicerie traiteur arménienne Etchmiadzin Market a été fermée vendredi suite à un contrôle d’hygiène de la préfecture du Rhône.

Pour cause : la présence de déjections de rats dans le local de production, le défaut de maintenance et de nettoyage des locaux ainsi que les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières.

