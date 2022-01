Série : un casting pour le tournage de “Cassandre” à Lyon

La production de la série policière Cassandre, diffusée sur France 3, recherche différents profils à Lyon et en Haute Savoie, où le tournage des épisodes aura lieu du 7 mars au 2 mai 2022. Trois hommes et deux femmes sont recherchés pour jouer de petits rôles.

Les profils recherchés :

Un jeune homme de 20 à 25 ans sportif

Un homme de 30 à 40 ans

Un homme de 60 à 70 ans

Une jeune femme de 17 à 20 ans mesurant au minimum 1m70

Une femme de 40 à 50 ans

Afin de postuler, il suffit d’envoyer deux photos, une en pied et une autre en portrait, de joindre un CV ainsi qu’une bande démo, de préciser le profil ciblé et d’indiquer votre lieu de résidence et votre taille à l’adresse mail cassandre.awns@gmail.com.