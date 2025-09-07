play_arrow

Aller à l'album
Webradios

Seuls les métros A et C circuleront normalement lundi à Lyon


En raison d’un mouvement social généralisé, le réseau TCL sera fortement perturbé lundi. Les lignes B et D fonctionneront partiellement.

Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à privilégier des solutions alternatives.

L’ensemble des prévisions :

Métro :

Les lignes de métro A, C et les funiculaires F1 et F2 circuleront normalement.

Métro B : circule de 5h30 à 19h30 uniquement de Stade de Gerland Le Lou à Charpennes Charles Hernu. Les stations Gare d’Oullins, Oullins Centre et St-Genis Laval Hôpital Lyon Sud ne seront pas
desservies.

Métro D : circule de 5h à 19h30 uniquement de Gare de Vaise à Grange-Blanche. Les stations Laennec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux ne seront pas desservies.

Tramway :

La ligne T2 circulera toutes les 10 min de 5h à 19h. La ligne T3 circulera toutes les 7 min de 4h30 à 19h uniquement de Meyzieu les Panettes à Vaulx-en-Velin La Soie. Les stations Bel Air - Les Brosses, Gare de Villeurbanne, Reconnaissance Balzac, Dauphiné - Lacassagne, Gare Part-Dieu Villette ne sont pas desservies. Les lignes de tramway T1, T4, T5, T6 et T7 ne circuleront pas.

Des perturbations sont également à prévoir sur les lignes de bus : retrouvez l'ensemble des prévisions.

M.L

Nos actualités
