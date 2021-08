Shaqiri et Emerson présentés à l’OL : les principales déclarations

Juninho :

« Xherdan Shaqiri un grand joueur. J’ai échangé avec lui. Il a montré son envie de venir chez nous. C’est un grand professionnel. On espère qu’on va gagner des titres avec lui. (…). Emerson, au-delà de son pied gauche, de son palmarès, de son intelligence, est un joueur animé d’une grande envie de gagner. Il est passé par le futsal, cela me plaît beaucoup. On est vraiment très heureux d’avoir réussi à l’avoir en prêt, je suis persuadé qu’il va faire une grande saison. (…) Les deux ont déjà gagné des titres. Pour moi, avoir dans le vestiaire des joueurs qui ont déjà été champion transmet une autre énergie. On cherche à changer la mentalité dans le vestiaire.»

Emerson :

« Quand j’étais petit, j’étais déjà attiré par l’OL. Je voyais ce grand club, avec Juninho, performer en Europe. J’avais d’autres propositions mais je n’ai pas réfléchi à deux fois. J’ai été marqué par le match que j’ai disputé ici avec l’AS Roma en Ligue Europa. (….) Lucas Paqueta m’a dit de ne pas hésiter et de venir ici. (…) Au cours de ces dernières années, j’ai travaillé dans des clubs qui ont l’habitude de gagner. Je suis un joueur qui n’accepte pas la défaite, j’apporte tout cela dans mes bagages, cette envie de vaincre que je vais apporter dans le vestiaire. Il faut tout donner chaque jour à l’entraînement et le joueur doit comprendre que c’est comme cela que l’on gagne des trophées. »

🎙 Les premiers mots d'@emersonpalmieri : "Je suis très heureux d'être ici. Lyon est un des meilleurs clubs en Europe. De nombreux brésiliens ont joué ici. J'ai également joué contre l'OL en 2016. En trois jours, tout était bouclé. J'ai envie de réaliser de grandes choses ici." pic.twitter.com/AtTcifz4k9 — Olympique Lyonnais (@OL) August 25, 2021

Xherdan Shakiri :

« J’ai su dès le premier jour que j’étais d’accord pour venir. Le club avait besoin de joueurs expérimentés. Je veux amener ma détermination et mon tempérament de gagnant. C’est une bonne chose de savoir que le coach et le directeur sportif me voulaient dans l’équipe. Je suis très heureux d’être ici. Le projet du club est super avec beaucoup de potentiel. J’aime beaucoup le nouveau coach Peter Bosz. L’équipe a un énorme potentiel. C’est un club qui a envie et qui veut gagner des titres. (…) Concernant mon utilisation, je peux jouer dans différentes positions mais je ne vais pas imposer le rôle dans lequel je veux jouer, c’est au coach de prendre la décision. »

Le président @JM_Aulas sur l'arrivée de @XS_11official : "Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. @XS_11official nous avait fait très mal à l'Euro. On est très heureux de l'accueillir." pic.twitter.com/1CwhFleHU0 — Olympique Lyonnais (@OL) August 25, 2021

Jean-Michel Aulas :

« J’ai vécu le début de championnat avec un peu de tristesse et d’amertume. On a mal débuté mais on a bien travaillé, notamment avec la venue de Peter Bosz comme coach. Il coche toutes les cases : académie, rigueur, expérience, ambition, entente avec Juninho…On a plein de raisons de ne pas paniquer et on a la conviction que nous sommes dans la bonne voie. On s’est donné les moyens d’atteindre nos objectifs en championnat et en Ligue Europa qui est une ambition fermement structurée dans notre réflexion. (…) Il est probable qu’il y aura d’autres mouvements mais c’est d’une complexité rare. On espère faire encore des choses qui vont vous surprendre. Compte tenu des moyens mis en œuvre, il faut absolument que l’on ait des résultats. Ce sont les gens au contact des joueurs qui donnent ce fluide de la combativité et de la conviction. »

Vincent Ponsot :

« On est très content de Peter même si les résultats ne sont pas ceux souhaités. On a choisi ce coach pour sa philosophie. On a laissé Peter apprécier le groupe dans sa globalité. C’était la première étape. Ensuite, il nous a demandé un arrière gauche et un ailier avec des profils particuliers. On a souvent parlé de la motivation des joueurs : s’ils n’ont pas cette détermination pour nous rejoindre, je ne suis pas sûr que Shaqiri et Emerson nous rejoignent. Aujourd’hui, on a répondu aux attentes du coach. Il reste encore une semaine du mercato. Le coach est rationnel : si on recrute, ce sera pour améliorer significativement l’équipe. (…) Ce qui a changé, c’est qu’il y a désormais une convergence de points de vue entre l’entraîneur et le directeur sportif, cela facilite les choix. »