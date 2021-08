Situation chaotique en Afghanistan : Emmanuel Macron s’exprimera ce soir à 20h

Une prise de parole présidentielle pour ne pas évoquer le Covid-19, c’est plutôt rare. Cela arrivera pourtant, ce lundi 16 août, à 20h, à l’occasion des journaux télévisés. Le président de la République s’adressera aux Français sur la situation en Afghanistan. Un conseil de défense, présidé par le chef de l’État, s’est tenu au préalable à midi, en visioconférence.

La situation est inquiétante dans ce pays. Les talibans ont repris le contrôle, 20 ans après avoir été chassés par les États-Unis. Dimanche 15 août, le président afghan Ashraf Ghani, a fui le pays, laissant le pouvoir aux talibans qui ont atteint la capitale, Kaboul.

❗Face à la dégradation de la situation sécuritaire et sur ordre du Président de la République @emmanuelmacron, les Armées lancent l’opération APAGAN d’évacuation de ressortissants en Afghanistan. #NotreDéfense pic.twitter.com/1D6F58Vf8w — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) August 16, 2021

Des opérations de rapatriement dès ce lundi

Emmanuel Macron devrait également évoquer le sort des Français présents sur place, et l’urgence de leur évacuation. Ce 15 août, la France a annoncé le déploiement de renforts militaires aux Émirats arabes unis pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants. L’opération APAGAN a été lancée : deux avions de transport de l’armée de l’air, un C130 et un A400M, avec à leur bord du fret et des personnels, doivent décoller dans la nuit et lundi matin pour la base aérienne d’Al Dhafra aux Émirats arabes unis, a indiqué le ministère des Armées. “Une fois accueillis et hébergés au sein des Forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, les ressortissants seront transportés vers la métropole par d’autres avions de l’Armée de l’Air”, ajoute-t-il.

La première rotation aérienne d’évacuation de Kaboul organisée par l’armée française entre sa base aux Émirats arabes unis et la capitale afghane est prévue d’ici “la fin de ce lundi”, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly. “Plusieurs dizaines” de Français sont à évacuer, ainsi que des “Afghans qui ont rendu de très éminents services à nos armées” a-t-elle précisé.