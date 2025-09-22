play_arrow

Stellantis rappelle plusieurs modèles Citroën, Peugeot et DS pour un problème de batterie

Le groupe Stellantis procède à un important rappel de plusieurs modèles des marques Citroën, Peugeot et DS. En cause : une batterie haute tension défectueuse, susceptible de surchauffer et de provoquer un incendie. La mesure concerne des véhicules mis sur le marché après 2019.

Vous êtes invités à vous rapprocher de votre concessionnaire. Un remplacement de la batterie pourra être effectué si nécessaire.

Voici les modèles concernés : 

 Peugeot 3008 V2 et 508 V2 produites entre le 2 juillet 2019 et le 12 octobre 2022.

Citroën C5 Aircross produites entre le 20 janvier 2020 et le 18 février 2021.

Opel Grandland X produites entre le 2 juillet 2019 et le 19 août 2021.

DS7 Crossback produites entre le 7 mars 2019 et le 27 septembre 2021.

M.L

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

