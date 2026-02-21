Strasbourg – OL : Lyon peut creuser l’écart avec l’OM et se rapprocher de Lens

Racing Club de Strasbourg - Olympique Lyonnais, 23e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais a une occasion en or ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Déjà assuré de terminer la journée à la 3e place, l’OL peut frapper un grand coup au classement.

Vendredi, Marseille est tombé à Brest (2-0). Samedi, Lens a été battu par Monaco (2-3). Résultat : en cas de succès à Strasbourg, Lyon mettrait l’OM à huit points et reviendrait à seulement quatre longueurs de Lens. Une perspective inespérée il y a encore quelques semaines.

Portés par une dynamique exceptionnelle avec 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Paulo Fonseca avancent avec confiance. Une victoire leur permettrait d'égaler le record historique de 14 victoires d'affilée établi par l'OL de 2005-2006. Mais le déplacement à la Meinau s’annonce piégeux.

Le RC Strasbourg Alsace est 8e avec 31 points, à 14 unités de l’OL. Le Racing vise l’Europe et a besoin d’un succès pour recoller aux places continentales. Les Alsaciens restent sur un nul arraché en fin de match à Marseille (2-2), preuve de leur capacité à rivaliser avec les équipes du haut de tableau.

Dans un stade de la Meinau toujours bouillant quand les supporters le décident, Lyon devra confirmer sa solidité et sa constance. L’enjeu est clair : prolonger la série et transformer l’élan en véritable avantage au classement.

Le groupe : Endrick, Tagliafico et Kluivert de retour, Moreira toujours out

