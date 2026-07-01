Subventions : bras de fer entre Pannekoucke et Lyon II

Lors de l’assemblée plénière du 26 juin, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé le lancement d’une mission d’inspection sur les « dérives » de l’université Lyon II, évoquant des faits présumés d’atteinte à la laïcité.

L’université a ensuite contesté cette annonce, estimant que le président de Région faisait une « confusion » entre une mission d’inspection déjà engagée par l’État et les demandes formulées par la Région.

L’établissement a précisé qu’aucune nouvelle mission n’avait été décidée à la suite de cette annonce.