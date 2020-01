The Voice : Louise passe le cap des auditions à l’aveugle

Louise a passé le cap des auditions à l’aveugle. La jeune femme de 20 ans, originaire de Tarare est parvenu à se faire retourner Marc Lavoine, grâce à son interprétation de la chanson « Ton héritage » de Benjamin Biolay. Un moment plein d’émotion que Louise ne va pas oublier de sitôt.

« Quand Marc Lavoine s’est retourné, je n’ai pas tout de suite réalisé. J’étais tellement dans la chanson, mais j’étais heureuse. C’était un tel soulagement qu’un coach se retourne et surtout que se soit Marc Lavoine. C’est celui que je voulais vraiment. Je me souviens de son regard, c’était impressionnant. Il était vraiment ému, il avait les larmes donc ça m’a encore plus touchée. Et puis les mots qu’il m’a dit m’ont fait énormément de bien. J’étais sur un nuage. »

Une jolie coïncidence

La jeune musicienne a donc tapé dans le mille avec cette interprétation tout en douceur qu’elle a voulu « en l’honneur » de Benjamin Biolay. Louise a également eu la surprise d’apprendre que le chanteur, originaire lui aussi de la région, avait enregistré dans les mêmes studios qu’elle, à Tarare.

Concernant sa première expérience sur un plateau de télévision, elle retient la rapidité avec laquelle les deux minutes de la chanson sont passées « on n’a pas le temps de réfléchir, donc pas tellement le temps de stresser ». Un stress qu’elle a notamment pu canaliser grâce à ses nombreux concerts. « Si je n’étais jamais montée sur scène je pense que je n’aurais pas réussi ».

En tout cas, l’aventure The Voice » ne fait que commencer pour Louise.