Les gendarmes de la brigade de Montbrison sont intervenus jeudi pour un conducteur à bord d'un fourgon ayant une conduite dangereuse à proximité de la zone industrielle des Granges, selon nos confrères du Progrès. Alcoolisé, l'individu a refusé de se soumettre au test d’alcoolémie puis insulte et crache sur les forces de l'ordre. L'homme a été placé en cellule de dégrisement et en garde à vue pour outrages et rebellions.

ML