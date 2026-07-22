Aéroport Saint-Exupéry : des vols perturbés suite à un incendie à Satolas-et-Bonce

Un incendie s’est déclaré mardi en fin d’après-midi à Satolas-et-Bonce (Isère), à proximité d’un site de stockage de déchets géré par la société Suez. L’incendie, qui a affecté une superficie d’environ dix hectares, a engendré un panache de fumée important, transporté par le vent en direction de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Cet incident a occasionné des perturbations significatives des opérations de décollage et d’atterrissage, en raison d’une réduction notable de la visibilité. Selon Le Progrès, une cinquantaine de pompiers et 25 engins ont été mobilisés. Le site de production de biogaz et plusieurs caissons de déchets ont été endommagés. En début de soirée, le feu était fixé, mais les opérations de sécurisation se poursuivaient.

B.A.T