Un nouveau jardin va ouvrir ses portes à la Croix-Rousse

Une nouvelle place-jardin va ouvrir ses portes à la Croix-Rousse. A partir du 20 février, le Clos Jouve sera réaménagé après plusieurs mois de travaux.

C’est plus de 3000 m² qui seront restructurés pour faire un îlot de fraîcheur ouvert sur le quartier.

Un espace détente et naturel

Des massifs végétalisés ont été conçus par la société lyonnaise Big Bang. Des bancs ainsi que des banquettes, transats et tables de pique-nique seront à la disposition des personnes circulants dans le jardin.

Une cinquantaine d’arbres, plus de 300 arbustes et 4000 plantes vivaces composeront une palette d’aspect naturel adapté au climat et au sol lyonnais avec de faibles besoins en eau.