Après trois ans de travaux, la gare d’Albigny Neuville s'offre une nouvelle vie avec l’inauguration d’un pôle économique et social. Des commerces, une annexe de la mairie et des bureaux occupent désormais les lieux. Ce projet, financé à 70 % par la SNCF, vise à dynamiser le quartier. Un atelier de réparation de vélos et un marché de producteurs ouvriront au printemps.

