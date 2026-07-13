Un nouvel incendie dans l’Yonne perturbe la circulation sur la ligne Paris-Lyon

Un feu de forêt s’est déclaré ce lundi à proximité des voies ferrées, à hauteur de la commune de Sens, dans l’Yonne, perturbant à nouveau la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est. À la gare de Lyon-Part-Dieu, des retards pouvant atteindre trois heures sont enregistrés, notamment pour un TGV en provenance de Paris et à destination de Perrache. Cet incident survient au lendemain d’un incendie d’ampleur dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, qui avait déjà fortement perturbé le trafic sur cet axe hier soir.

MT