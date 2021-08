Une nouvelle ligne aérienne va relier Lyon au Monténégro en septembre

C’est une première en France. La compagnie aérienne Air Montenegro ouvrira en septembre, une ligne reliant Lyon à sa capitale Podgorica, rapporte Le Progrès. Cette liaison sera lancée, dans un premier temps, pour une durée courte, entre le 18 septembre et le 2 octobre.



Les vols s’effectueront dans un avion Embraer 195 d’une capacité de 116 places et dureront deux heures. Les départs sont prévus les samedis à partir de Podgorica à 11h30 et les vols retour le même jour à partir de l’aéroport Saint-Exupéry à 14 h10, détaille le quotidien. Les réservations ne sont pas encore ouvertes, précise-t-il.



Des liaisons en Europe, mais pas en France jusqu’à présent



Ce trajet est le premier à relier directement le Monténégro et l’Hexagone. En Europe, des liaisons ont déjà été ouvertes entre plusieurs villes et le pays des Balkans. Ce fut le cas en juin avec des vols vers Francfort en Allemagne, Belgrade en Serbie ou plus récemment Ljubljana en Slovénie. Des vols plus fréquents pourraient être envisagés dès cet automne avec l’arrivée d’un nouvel avion pour la compagnie.



Le Monténégro est un pays d’Europe du sud qui se trouve sur les bords de la mer Adriatique. Il est entouré de la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie le Kossovo et l’Albanie. Indépendant de la Serbie depuis 2006, ce pays, issu de l’ex-Yougoslavie, compte environ 600 000 habitants. La capitale, Podgorica, se situe près de la frontière avec l’Albanie.