UNFP : Lucas Paqueta nommé pour le trophée de joueur du mois de septembre

Le joueur de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta, a été nommé parmi les trois prétendants au titre de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Il est accompagné d’Amine Gouiri (OGC Nice), formé à l’OL, et de Seko Fofana (RC Lens), le tonitruant milieu de terrain qui n’arrête plus de surprendre. Avec trois buts inscrits dans le jeu, Paqueta est décisif mais surtout un maillon essentiel du jeu de l’OL. Que ce soit à la finition, à la création ou même défensivement, le milieu de terrain auriverde a su briller grâce à sa polyvalence, remplaçant même Moussa Dembélé et Islam Slimani à la pointe de l’attaque lyonnaise en leurs absences.

Certainement meilleur joueur de la Ligue 1 depuis le début de saison, Paqueta a participé en septembre à une victoire face à Strasbourg (3-1) et face à Troyes (3-1), à un nul face à Lorient (1-1) et une défaite face au PSG (1-2), entachée d’une grave erreur d’arbitrage (NDLR : le penalty accordé à Neymar). Pour voter et récompenser le super début de saison du joueur de la Seleçao, cliquez sur le lien du tweet ci-dessous.