  Lyon 98.4 FM

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  Bourgoin 97.8 FM

    Bourgoin 97.8 FM

  Vienne 95.1 FM

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  Saint-Étienne DAB+

    Saint-Étienne DAB+

  Grenoble DAB+

    Grenoble DAB+

  Avignon DAB+

    Avignon DAB+

  Marseille DAB+

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Utrecht-OL : Cinq mois après Manchester, l’OL retrouve la Ligue Europa

Utrecht-Olympique Lyonnais, 1ère journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Cinq mois après le traumatisme de Manchester United, l’Olympique Lyonnais retrouve ce jeudi soir la Ligue Europa. Quart de finaliste au printemps dernier, l’OL lance son aventure 2025-2026 sur le terrain d’Utrecht (21h).

Le club néerlandais traverse un début de saison compliqué : 8e de son championnat après six journées, avec déjà trois défaites et trois victoires, Utrecht reste même sur deux revers consécutifs, dont le dernier à Fortuna Sittard (1-0). Mais la prudence reste de mise. « C’est une vraie équipe de transition, la marque de fabrique de l'entraîneur Ron Jans, qui avait déjà surperformé avec Twente », explique Enzo Pailot, spécialiste du football néerlandais, dans Le Progrès. « Ils posent souvent des problèmes aux gros, mais peinent contre les petits. On le voit sur ce début de saison, pas exceptionnel. »

Côté lyonnais, l’absence de Corentin Tolisso est la principale mauvaise nouvelle. Expulsé lors du quart de finale retour perdu à Manchester, le capitaine purgera sa suspension pour cette première journée. Paulo Fonseca pourra toutefois compter sur un groupe en confiance après sa victoire en championnat face à Angers.

L'OL 5e favori à la victoire finale selon Opta

De quoi nourrir des ambitions. Selon les projections d’Opta, l’OL fait partie des cinq grands favoris de l’épreuve, aux côtés d’Aston Villa, de la Roma, de Nottingham Forest et de Lille. Le modèle prédictif donne 62,8 % de chances aux Gones de franchir directement la phase de poules, 15 % d’atteindre la finale et près de 7 % de remporter un premier sacre européen.

Avec un tirage abordable et un effectif en construction, l’OL espère confirmer sa bonne dynamique en championnat et poser d’emblée les bases d’un parcours européen ambitieux. Paulo Fonseca a déjà prévenu, il va largement faire tourner son onze de départ:  "Ruben (Kluivert) va jouer, on verra demain à quel poste, mais il sera sur le terrain. Il devrait y avoir 3 ou 4 changements par rapport à l’équipe du week-end dernier."

Utrecht-Olympique Lyonnais, 1ère journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h.  A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio  avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux FacebookX et Instagram.

Nos actualités
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon.

