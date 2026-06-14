Villefranche-sur-Saône : le stade Armand-Chouffet se transforme en fanzone pour la Coupe du monde

Le stade Armand-Chouffet du FC Villefranche Beaujolais va se transformer en fanzone pour cette Coupe du monde 2026.

L'enceinte ouvrira ses portes le mardi 16 juin pour suivre le match France-Sénégal, avant France-Norvège le vendredi 26 juin.

L’entrée sera gratuite, sur réservation, avec une ouverture dès 18 h, des animations en plein air et un afterwork musical avant les rencontres des Bleus.

Pour réserver : https://www.fcvb.fr/billetterie?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=fan%20zone&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=fan%20zone