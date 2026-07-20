X’TREME COLOR RECRUTE UN PEINTRE H/F

X’Treme Color, est une entreprise spécialisée de la retouche peinture pour les véhicules et équipements mécaniques.

Basée à Villefranche-sur-Saône, elle recherche actuellement un peintre (H/F) en CDI temps plein pour rejoindre son équipe dynamique.

Si vous êtes passionné(e) par l’automobile, la précision et les défis techniques, déposez votre CV et lettre de motivation sur : https://www.xtremecolor.eu/recrutement/ ou à l'adresse : contact@xtremecolor.fr.

Une opportunité unique de travailler dans un environnement innovant et motivant !