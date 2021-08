Youssoupha Fall signe à l’ASVEL

Le recrutement de l’ASVEL n’est pas achevé. Une nouvelle arrivée a été annoncée, celle de Youssoupha Fall. En provenance du club de Baskonia Vitoria (Espagne), le géant de 2m21 s’est engagé, sous forme de prêt, avec le club villeurbannais.

Effectif 2021-2022 De la taille dans la raquette !



Le pivot international sénégalais Youssoupha Fall (26 ans, 2m21) vient renforcer le secteur intérieur de LDLC ASVEL !

Youssoupha Fall, 6e recrue de l’ASVEL

Le championnat de France n’est pas étranger au Sénégalais de 26 ans. Il a évolué au Mans (2012-2016 et 2017-2018), à Poitiers (en Pro B, 2016-2017) et à Strasbourg (2018-2019). Le pivot international a décroché avec Le Mans, la coupe de France en 2016 et un titre de champion de France en 2018, ainsi qu’un titre de champion d’Espagne en 2020 avec Vitoria. Le natif de Dakar connaît également les joutes européennes, puisqu’il a participé à 60 rencontres d’EuroLeague lors des deux dernières saisons.



Un mercato plutôt actif de la part de l’ASVEL, que ce soit au niveau des départs comme des arrivées. Le club a dit au revoir à Amine Noua, Thomas Heurtel, Norris Cole, Ismael Bako, Guerschon Yabusele, Moustapha Fall, tandis qu’il a accueilli Elie Okobo, Victor Wembanyama, Raymar Morgan, Dylan Osetkowski et Kostas Antetokounmpo. Antoine Diot et David Lighty ont, eux, prolongé leur contrat.

Gaëtan Muller, président Délégué de l’ASVEL, a réagi à l’arrivée du pivot : “C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Youssoupha, qui correspond en tout point au profil de joueur que nous souhaitions : joueur de grande taille, à fort potentiel et qui possède un état d’esprit remarquable et salué dans chaque club où il est passé, allié à une vraie culture de la gagne. Il sera un point de fixation très important et complémentaire avec les autres joueurs pouvant évoluer au poste de pivot. Son association avec Victor Wembanyama nous permet d’avoir une raquette unique !“