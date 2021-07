14 juillet : des incidents dans la métropole de Lyon

Malheureusement comme chaque année, des incidents ont éclaté en marge des festivités du 14 juillet. A Bron, Vénissieux, La Duchère, Rillieux ou encore Villeurbanne, des voitures et un bus ont été incendiés.



Les policiers ont subi des jets de projectiles et des mortiers d’artifice ont été utilisés. Le trafic TCL a été perturbé.



Dans la nuit de mardi à mercredi, une cinquantaine de voitures avaient déjà été brûlées dans l’agglomération lyonnaise et 6 personnes avaient été interpellées.

[fête nationale] 13 et 14 juillet.

Les années passent et les violences perdurent. Certains politiques se cachent de la réalité de l'#ensauvagement. @optionnuit pic.twitter.com/JprpsSilXU — ALLIANCE PN (@alliancepolice) July 14, 2021