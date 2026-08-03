Ligue des champions : l’objectif est clair pour l’OL avant le déplacement à Prague

Sparta Prague – OL, troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, mardi (20 heures)

Une rencontre à suivre en intégralité sur Tonic Radio

L’Olympique Lyonnais dispute ce mardi soir son premier match officiel de la saison sur la pelouse du Sparta Prague. Une rencontre déjà capitale dans la course à la phase de ligue de la Ligue des champions, objectif clairement affiché par le vestiaire lyonnais pendant la préparation estivale.

Après plusieurs semaines de matchs amicaux, les choses sérieuses commencent pour l’OL. Les joueurs de Paulo Fonseca affrontent le Sparta Prague, ce mardi à 20 heures, lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions.

Cette double confrontation représente la première des deux étapes que les Lyonnais devront franchir pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Même en cas de qualification contre le club tchèque, l’OL devra encore disputer un barrage avant de pouvoir rejoindre la phase de ligue.

Un parcours semé d’obstacles

L’histoire récente des clubs français invite néanmoins à la prudence. Depuis que les représentants de Ligue 1 doivent franchir deux tours pour accéder à la Ligue des champions, les qualifications sont rares.

Sur les dix tentatives françaises disputées depuis 2013, seuls Monaco, en 2016, et Lille, en 2024, sont parvenus à surmonter les deux obstacles. Nice est le dernier club français à avoir échoué dans cet exercice. En 2025, les Aiglons avaient été éliminés dès le troisième tour préliminaire par Benfica, après deux défaites sur le score de 2-0.

L’OL possède malgré tout un bilan plutôt favorable dans les tours de qualification de la Ligue des champions. Le club rhodanien a réussi à rejoindre la compétition lors de trois de ses cinq précédentes participations.

En 2009, les Lyonnais avaient notamment éliminé Anderlecht en barrages avant de réaliser le meilleur parcours européen de leur histoire. Après avoir sorti le Real Madrid en huitièmes de finale puis Bordeaux en quarts, l’OL avait atteint les demi-finales de la compétition.

Éviter de se mettre en difficulté avant le retour

Ces souvenirs ne garantiront cependant rien aux Lyonnais à Prague. Face à une équipe habituée aux rendez-vous européens et portée par son public, l’OL devra immédiatement retrouver l’intensité et la concentration des matchs officiels.

L’objectif sera de ramener un résultat favorable de République tchèque et d’éviter de compromettre ses chances avant le match retour, programmé dans une semaine au Groupama Stadium.

Après avoir fait de la Ligue des champions une priorité pendant tout l’été, l'OL entre désormais dans le vif du sujet.