play_arrow

keyboard_arrow_right

Auditeurs:

Meilleurs auditeurs :

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Tonic Radio Italien

  • play_arrow

    Tonic Radio Années 90

  • play_arrow

    Tonic Radio Années 80

  • play_arrow

    Tonic Radio Orientale

  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Tonic Radio Fitness

  • play_arrow

    Tonic Radio Cinéma

  • play_arrow

    Tonic Radio Pop Rock

  • play_arrow

    Tonic Radio Sunset

  • play_arrow

    Tonic Radio Reggae

  • play_arrow

    Tonic Radio Lounge

  • play_arrow

    Tonic Radio Feel Good

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts

Ligue des champions : l’objectif est clair pour l’OL avant le déplacement à Prague

Sparta Prague – OL, troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, mardi (20 heures)
Une rencontre à suivre en intégralité sur Tonic Radio

L’Olympique Lyonnais dispute ce mardi soir son premier match officiel de la saison sur la pelouse du Sparta Prague. Une rencontre déjà capitale dans la course à la phase de ligue de la Ligue des champions, objectif clairement affiché par le vestiaire lyonnais pendant la préparation estivale.

Après plusieurs semaines de matchs amicaux, les choses sérieuses commencent pour l’OL. Les joueurs de Paulo Fonseca affrontent le Sparta Prague, ce mardi à 20 heures, lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions.

Cette double confrontation représente la première des deux étapes que les Lyonnais devront franchir pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Même en cas de qualification contre le club tchèque, l’OL devra encore disputer un barrage avant de pouvoir rejoindre la phase de ligue.

Un parcours semé d’obstacles

L’histoire récente des clubs français invite néanmoins à la prudence. Depuis que les représentants de Ligue 1 doivent franchir deux tours pour accéder à la Ligue des champions, les qualifications sont rares.

Sur les dix tentatives françaises disputées depuis 2013, seuls Monaco, en 2016, et Lille, en 2024, sont parvenus à surmonter les deux obstacles. Nice est le dernier club français à avoir échoué dans cet exercice. En 2025, les Aiglons avaient été éliminés dès le troisième tour préliminaire par Benfica, après deux défaites sur le score de 2-0.

L’OL possède malgré tout un bilan plutôt favorable dans les tours de qualification de la Ligue des champions. Le club rhodanien a réussi à rejoindre la compétition lors de trois de ses cinq précédentes participations.

En 2009, les Lyonnais avaient notamment éliminé Anderlecht en barrages avant de réaliser le meilleur parcours européen de leur histoire. Après avoir sorti le Real Madrid en huitièmes de finale puis Bordeaux en quarts, l’OL avait atteint les demi-finales de la compétition.

Éviter de se mettre en difficulté avant le retour

Ces souvenirs ne garantiront cependant rien aux Lyonnais à Prague. Face à une équipe habituée aux rendez-vous européens et portée par son public, l’OL devra immédiatement retrouver l’intensité et la concentration des matchs officiels.

L’objectif sera de ramener un résultat favorable de République tchèque et d’éviter de compromettre ses chances avant le match retour, programmé dans une semaine au Groupama Stadium.

Après avoir fait de la Ligue des champions une priorité pendant tout l’été, l'OL entre désormais dans le vif du sujet.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Villeurbanne : un agent de restauration scolaire suspendu pour comportement inapproprié sur une enfant

LIRE PLUS

Barcelone – OL Lyonnes : Lyon veut reconquérir l’Europe en finale de la Ligue des champions

LIRE PLUS

L’OL s’effrondre face à Lens (0-4) et termine quatrième

LIRE PLUS

OL-Lens : le verdict d’une saison

LIRE PLUS

OL : Fleury Di Nallo, légende du club et meilleur buteur de son histoire, est décédé

LIRE PLUS

OL : le podium en danger, le discours de Fonseca questionne

LIRE PLUS

Toulouse – OL : une balle de Ligue des champions à saisir

LIRE PLUS

L’OL renverse Rennes (4-2) et fait un pas de plus vers la Ligue des Champions

LIRE PLUS

OL – Rennes : un duel sous pression déterminant dans la course à la LDC

LIRE PLUS

OL – Auxerre (3-2) : Lyon conforte sa 3e place et met la pression sur Lille

LIRE PLUS

OL-Auxerre : confirmer à domicile pour rester sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL (1-2) : l’énorme coup de l’OL qui grimpe sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL : Lyon veut croire à l’exploit

LIRE PLUS

OL – Monaco : un tournant avant la dernière ligne droite

LIRE PLUS

OL – Celta de Vigo : cap sur les quarts de finale de la Ligue Europa

LIRE PLUS

Le Havre-OL (0-0) : Mauvaise opération pour l’OL qui laisse filer l’OM

LIRE PLUS

Le Havre – OL : Lyon veut rester au contact du podium malgré une cascade d’absences

LIRE PLUS

Celta Vigo – OL : Lyon veut relancer la machine en Ligue Europa

LIRE PLUS

OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

LIRE PLUS

OL-PFC : l’OL doit se relancer

LIRE PLUS

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

LIRE PLUS

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

Le pic d’ambroisie attendu plus tôt que prévu en Auvergne-Rhône-Alpes

LIRE PLUS

Une partie du jardin du Rosaire à Fourvière rouvre au public

LIRE PLUS

L’OL affrontera Fernebahçe ou Sturm Graz en cas de qualification face au Sparta Prague

LIRE PLUS

Lyon : un homme de 27 ans meurt noyé dans le Rhône

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube