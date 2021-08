169 malades du Covid actuellement hospitalisés dans le Rhône

A Lyon, selon le bilan hebdomadaire des Hospices Civils, le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 augmente sensiblement, celui des personnes en réanimation est à peu près stable. Au total 169 malades du Covid sont hospitalisés dans le Rhône.

La Haute Autorité de santé recommande une troisième dose pour les plus de 65 ans et les plus fragiles. Cette dose de rappel devra intervenir au minimum six mois après la dernière dose reçue. Par ailleurs, Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a prévenu qu’il rendrait la vaccination obligatoire pour les policiers au contact du public si leur taux de vaccination n’atteignait pas 90%.