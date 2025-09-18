play_arrow

18 septembre : une forte mobilisation attendue dans le Rhône

Dans le cadre du mouvement de grève ce jeudi 18 septembre, un grand cortège intersyndical partira à 11 h à Lyon, de la Manufacture des tabacs en direction de la place Bellecour. Elle s’annonce massive, avec la présence attendue de 300 à 500 éléments radicaux. Un dispositif policier renforcé, incluant drones, hélicoptère et engins lanceurs d’eau, est déployé.

Transports, écoles, hôpitaux et services publics seront également touchés par la grève. Des perturbations sont attendues sur le réseau TER et certaines lignes TCL.

À Villefranche-sur-Saône, une manifestation est prévue à 17 h place de la Libération. Plusieurs syndicats et salariés du public comme du privé participeront. Des perturbations locales sont attendues dans les transports et services.

CC

