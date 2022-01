38 millions de déplacements en vélo enregistrés sur Lyon en 2021

37 885 328 c’est le nombre exact de déplacements à vélo fait par les Lyonnais durant toute l’année 2021. Ces chiffres représentent une moyenne de 105 000 déplacements quotidien pour les Lyonnais.

Pour Fabien Bagnon, le Vice-Président de la Métropole du Grand Lyon cette année est un record. En effet, en 2020 le nombre de déplacement à vélo compté était de 30 millions, soit presque 8 millions de moins.

🍾🍾🍾 Encore une année record ! 🚴‍♀️🚴‍♂️🚴

➡️ En 2021 les compteurs du @grandlyon ont enregistré près de 38 millions de déplacements à 🚲 (37 885 328) contre 30 millions en 2020

En 2022 nous dépasserons les 40 millions grâce aux aménagements et à l'envie de 🚲 des grands lyonnais



Sur les chiffres de la Métropole du Grand Lyon, on peut remarquer que les quais du Rhône situés sur le 3e arrondissement sont les plus fréquentés par les cyclistes avec près de 3 500 000 déplacements. A la seconde place, on retrouve le Pont Lafayette talonné de très près par le Boulevard Gambetta.

En 2022, la Métropole compte bien dépasser la barre des 40 000 000 de déplacements en vélo grâce notamment aux aménagements et à l’envie et la motivation des Lyonnais de continuer à sortir leur vélo plutôt que leur voiture.