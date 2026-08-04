3e tour préliminaire de Ligue des champions : un OL catastrophique s’incline face au Sparta Prague

Il s'agissait du premier match officiel de la saison pour Paulo Fonseca et sa bande. Et le moins que l'on puisse c'est qu'il n'y aura pas grand chose de positif à en tirer. L'Olympique Lyonnais s'est incliné 2-1 face au Sparta Prague au Stadion Letna de la capitale tchèque à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions. Malmenés toute la première période, les Gones ont malgré tout eu l'opportunité de mener au score grâce à un contre son camp de Suchomel juste avant la pause (45').

Au retour des vestiaires, pas d'amélioration significative dans le jeu avec des Lyonnais toujours aussi bousculés dans le jeu, physiquement et techniquement parlant. Jusqu'à la 63e minute de jeu et cette égalisation tchèque signée Rynes, d'une superbe reprise du gauche. Et malgré ça, l'OL aurait tout de même encore pu croire en sa bonne étoile avec un penalty accordé une minute seulement après avoir concédé l'égalisation. Mais le capitaine Corentin Tolisso, qui connaissait une soirée difficile comme beaucoup, a complètement manqué le cadre sur sa tentative. Et la sanction est tombée quelques instants plus tard, avec un second but du Sparta signé Mercado, qui avait été totalement oublié au second poteau par la défense lyonnaise et qui a ainsi eu tout le loisir d'ajuster une magnifique tête piquée (69').

Avec ce résultat négatif, l'OL n'aura d'autres choix que de l'emporter par au moins un but d'écart pour, a minima, arracher les prolongations le mardi 11 août prochain au Groupama Stadium lors du match retour.

Elliot Rogliardo