4 départements de la région en alerte pour les vents violents

La région est de nouveau concernée par une alerte pour des vents violents. Le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Loire ont été placés en vigilance jaune par Météo France. Le vent devrait se lever à partir de la mi-journée et les rafales pourraient dépasser les 60km/h.



Météo France conseille la prudence “si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau ; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus.”

Les départements du #Rhône, de l'#Ain, de l'#Isère et de la #Loire sont placés en vigilance jaune pour #ventviolent.

Restez prudents dans vos déplacements et suivez les conseils de l'infographie ⬇️ pic.twitter.com/foRckwe0FK — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 14, 2020