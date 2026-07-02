Saône-et-Loire : plans contre la chaleur dans les établissements scolaires de Saint-Germain-du-Plain

Ce lundi 29 juin, le conseil municipal de Saint-Germain-du-Plain a mis les écoles au coeur de ses décisions face à la chaleur. Selon le Journal de Saône-et-Loire, trois groupes de travail ont été formés pour affronter les prochains épisodes de canicule dans les établissements scolaires de la commune. Le premier groupe s’occupe du confort thermique dans les écoles. Le deuxième optimise les deux services de cantine. Enfin, le dernier réorganise le stationnement des bus scolaires sur le parking du collège. La mairie envisage de se rapprocher des entreprises dès le mois de septembre.

M.L.