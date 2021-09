40 ans après, ABBA est de retour

Après 40 ans d’absence le retour d’ABBA. Le groupe suédois a sorti deux nouvelles chansons ce jeudi soir, I still have faith in you et Don’t shut me down, les chansons ont été enregistrées à l’été 2017. ABBA est donc officiellement de retour.

« Nous avons pris une pause au printemps 1982, il y a quarante ans mais maintenant nous avons décidé d’y mettre fin. » annonce ABBA.



Le nouvel album sortira le 5 novembre, son nom “Voyage”, tout comme un spectacle dans lequel des hologrammes reprendront les tubes du groupe. Vous pourrez les applaudir sur scène dès 2023 en France ou plutôt applaudir des hologrammes.

Le dernier album du groupe datait de 1981, un an avant la séparation du groupe.