Un habitant de Digoin a été condamné ce mardi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Mâcon à 3 ans de prison après avoir harcelé et menacé sa femme et ses sept enfants.

Pour cause, les enquêteurs ont relevé quelque 5 000 appels et 188 sms, sans compter les contacts via Snapchat, WhatsApp et Messenger, dans lequel ce dernier les menaçait et faisait du chantage au suicide.