8000 squelettes bloquent le chantier d’un parking à Villefranche

En travaux depuis février 2021, le parking du Promenoir à Villefranche sur Saône n’est pas encore prêt de voir de le jour. Après avoir été interrompu au printemps, puisque sa construction se faisait sur l’ancien cimetière paroissiale de la commune entre le XIe et le XVIIIe siècle et que des ossements avaient ainsi été retrouvés, on sait désormais que ce sont environ 8000 squelettes qui se trouveraient sous le projet selon une étude de l’Inrap.

Le maire de Villefranche a expliqué qu’en aucun cas un abandon du parking serait de vigueur dans les colonnes du Progrès. La Ville et les entreprises dédiées à la construction cherchent ensemble des solutions techniques pour arriver au bout du projet sans pour autant compromettre cette découverte archéologique majeure. la décision publique sur la relance des travaux ou non sera rendue en octobre.