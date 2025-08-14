Assomption : la procession aux flambeaux maintenue à Fourvière ce jeudi

La procession aux flambeaux de Fourvière est maintenue ce jeudi à Lyon à l’occasion de la Fête de l’Assomption.
Malgré les fortes chaleurs, les fidèles sont attendus à 20 heures pour une veillée de prière au cœur de la basilique.
M.L
