A Bourgoin, des joueurs dénoncent des insultes racistes lors d’un match de futsal

Ce dimanche, le match de deuxième division de futsal entre Torcy et Chavanoz n’est pas allé à son terme. En cause, les joueurs de Torcy ont quitté le terrain et refusé de reprendre le match à cause d’insultes racistes qu’ils auraient entendues venant de supporters locaux.

“On s’est fait traiter de sales Noirs”

La rencontre a progressivement dégénéré lors de faits de jeux allant contre le club de Seine-et-Marne. Un but refusé et un carton rouge pour les visiteurs ont quelque peu mis le feu aux poudres. Ces décisions arbitrales auraient alors agacé les joueurs de Torcy, poussant l’un d’entre eux à jeter une bouteille d’eau en direction du public.

“On s’est fait traiter de sales Noirs”, révèle Hatem Mhabouli, entraineur adjoint de Torcy Futsal au Parisien. Lors de la rencontre, une cinquantaine de supporters du Futsal Club Chavanoz aurait prononcé des insultes envers l’effectif francilien. Les visiteurs ont alors quitté le terrain à une minute de la fin du match, “craignant pour leur sécurité”. Le score était alors de 4-3 pour Chavanoz.

Le FC Chavanoz conteste les faits

Côté isérois, le son de cloche est totalement différent. Absent lors de la rencontre, Moussa Meniri, le président du FC Chavanoz donne sa version: “sur ce qu’on m’a raconté, c’est l’attitude de Torcy qui a fait dégénérer le match. Il y a un carton rouge, cela a provoqué une échauffourée sur le terrain. Le joueur est revenu sur le terrain, il était très véhément et il a jeté une bouteille d’eau dans le public. C’est lui qui a agité les supporters” déclare le dirigeant au Parisien.

En guise de preuve, le président se dit “prêt à aller s’expliquer en commission de discipline”. Une vidéo publiée sur YouTube montre la fin de match agitée entre les deux camps.

La fin de match entre le FC Chavanoz et le Torcy Futsal

D’après les informations de RMC Sport, la Fédération Française de Football s’est saisi du dossier, qui a été mis en instruction par la commission fédérale de discipline. Le club de Torcy risque d’avoir match perdu.