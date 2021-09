À Chalon-sur-Saône, le Conseil municipal des enfants et le Conseil des Jeunes renouvellent leurs élus

La jeunesse s’invite dans la politique à Mâcon en cette rentrée 2021. Les deux instances politiques participatives que sont le Conseil municipal des enfants et le Conseil des Jeunes renouvellent leurs élus. Pour ce faire, les jeunes chalonnais doivent s’engager avant le 25 septembre pour être éligibles.

Il s’agira déjà du 7e Conseil municipal des enfants durant ce mandat 2021-2022 qui sera composé de 42 élèves de CM1 ou CM2, habitant à Chalon. Les élections se tiendront en octobre et chacun des 21 établissements scolaires de la ville devra ainsi avoir un représentant pour chacune des deux classes. Un bon moyen d’éveiller la conscience politique de nos jeunes concitoyens qui participeront à des ateliers menant à des projets concrets en collaboration avec la mairie.

Un nouveau mandat sera également entamé à partir du mois de novembre pour le Conseil des Jeunes qui respectera une parité hommes-femmes. Il y aura quatre représentants par collège qui mèneront des actions plus concrètes que les plus jeunes en étant régulièrement associés aux manifestations et festivités locales de Chalon-sur-Saône. Là-aussi, les dernières candidatures seront à enregistrer avant le 25 septembre.