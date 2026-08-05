A Tarare, un barbecue déclenche un important incendie

Un incendie a touché la commune de Tarare mardi après-midi, aux alentours de 15 heures. L’origine du sinistre serait un barbecue. Celui-ci se trouvait sur l’aire de pique-nique de l’esplanade Sainte-Madeleine, à proximité des tables et du terrain de football. Les flammes se sont ensuite propagées jusqu’à la rue Bonnassieux. Deux dépendances ont été endommagées, dont un garage. Une soixantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie, appuyés par vingt-deux véhicules. Aucun blessé n’est à déplorer. Mais les flammes ont ravagé 1,4 hectare.



B.A.T