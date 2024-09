Mardi soir, à la gare de Mâcon-Loché, un TGV a percuté une personne sur les voies de la ligne à grande vitesse. Une enquête a été ouverte par la police, et il s’est avéré que cet homme avait mis fin à ses jours. Le TGV, avec plus de 500 passagers à bord, est reparti plus d’une heure après les faits, tandis que le trafic, complètement interrompu, a ensuite été rétabli.

EP