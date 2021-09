Accident mortel entre un poids lourd et un cycliste à Vénissieux

Le drame s’est produit ce mercredi matin, vers 11h30, rue Fernand-Pelloutier à Vénissieux. Une collision a eu lieu entre un camion et un cycliste et ce dernier, âgé de 58 ans et bloqué sous les roues du poids lourd, est décédé sur sur place suite à un arrêt cardio-respiratoire, rapporte Le Progrès.

La Brigade des accidents et délits routiers (BADR) Centre se charge de l’enquête et tentera de lever le voile sur les circonstances de cet accident mortel. L’une des hypothèses plausibles, indique le quotidien, est que le chauffeur du camion n’a pas vu le cycliste à cause d’un angle mort.

Le conducteur du poids lourd, en état de choc, a été transporté à l’hôpital Édouard Herriot. Il sera entendu par les enquêteurs une fois que son état le permettra.