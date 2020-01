Affaire Maëlys : Lelandais jugé en 2021 ?

Le procès de Nordahl Lelandais dans l’affaire Maëlys pourrait se tenir en 2021 et non cette année, en raison des recours déposés par les différentes parties. L’ancien militaire est poursuivi par un juge de Grenoble pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys en août 2017, et par un juge de Chambéry pour l’assassinat du caporal Arthur Noyer en avril 2017.



Dans le dossier Maëlys, un arrêt de la cour de Cassation devrait notamment intervenir dans les prochaines semaines, ce qui va retarder la procédure. Pour rappel, les parents de la fillette et le parquet général de Grenoble demandent que les faits soient requalifiés en “viol” et “assassinat”.



En revanche, selon le Dauphiné Libéré, Nordahl Lelandais pourrait comparaître à l’automne pour l’assassinat d’Arthur Noyer si les conclusions du juge d’instruction sont rendues en début d’année.