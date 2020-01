Affaire Preynat : le recueil de témoignage des victimes retiré de la vente

La maison d’édition Temps Présent a annoncé ce vendredi qu’elle ne commercialiserait finalement pas « Abusés », le recueil de témoignages de victimes de prêtres. Le recueil devait initialement sortir le 10 janvier, trois jours avant le début du procès du Père Preynat, accusé d’agressions sexuelles sur de jeunes scouts de la région lyonnaise.

Le livre était au cœur d’une polémique opposant différents membres de l’association « La parole libérée ». Deux d’entre eux contestaient l’utilisation de leurs témoignages sans leur autorisation.

« Afin d’inviter chacun à revenir à plus de raison, d’apaisement et de bienveillance et afin de replacer l’intérêt supérieur des victimes de pédocriminalité au centre des débats et au-dessus des rivalités personnelles, nous avons pris la décision de retirer de la vente le livre « Abusés », a expliqué Luc Chatel, directeur de collections des éditions Temps Présent, dans un communiqué.

Il a également annoncé qu’il n’abandonne pas le projet, évoquant des témoignages de sympathie de certaines victimes. « Ce projet, nous leur devons de le réaliser. C’est pourquoi nous donnerons forme et vie à un nouvel ouvrage dans les mois qui viennent, avec les victimes qui nous ont fait confiance et avec toutes celles qui voudront bien les rejoindre. »