Ain Star Game : l’Elan Chalon sort vainqueur du duel face à l’ASVEL

Face à une équipe villeurbannaise rajeunie et décimée, l’Elan Chalon a dicté sa loi sur le parquet de l’Ekinox à Bourg-en-Bresse. Les Chalonnais se sont largement imposés (90-61) lors de ce match pour la 5e place de l’Ain Star Game.



Les Bourguignons ont rapidement fait la course en tête et n’ont quasiment jamais tremblé dans cette rencontre. Mention spéciale pour le pivot chalonnais Mathis Dossou-Yovo qui s’offre une belle feuille de statistiques avec 25 points et 5 rebonds. Côté villeurbannais, Kymany Houinsou termine meilleur marqueur de son équipe avec 21 unités.

LDLC ASVEL s'incline face à l'@ELANCHALON (61-90) pour ce match de classement de l'#AinStarGame21.

Prochain rendez-vous, le week-end prochain pour les #ParisEuropeanGames !#LDLCASVEL pic.twitter.com/tf7AdIqdqJ — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) September 4, 2021