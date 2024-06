Thierry Henry a dévoilé ce lundi 3 juin une pré-liste de 25 joueurs pour le tournoi Olympique, incluant le Lyonnais Alexandre Lacazette. La liste finale, qui comprendra trois joueurs de plus de 23 ans, reste incertaine et dépendra des discussions avec les clubs. Les joueurs se réuniront à Clairefontaine le 16 juin et joueront des matchs amicaux contre le Paraguay, la République dominicaine et le Japon avant d'affronter les États-Unis le 24 juillet à Marseille pour débuter les Jeux.