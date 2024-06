Alexandre Lacazette et Wendie Renard ont tenu une conférence de presse à Clairefontaine en prévision des Jeux Olympiques. La capitaine incontestée des Bleues, et l'attaquant lyonnais, potentiel capitaine pour les JO, ont affirmé leurs ambitions de médaille. Lacazette a exprimé sa joie de retrouver Clairefontaine et soutient Renard pour le rôle de porte-drapeau. Cette dernière a souligné que ce serait un honneur, sans pour autant ajouter de pression supplémentaire.

