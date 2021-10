Antoine Dupont capitaine du XV de France

Antoine Dupont a été nommé capitaine du quinze de France pour la tournée d’automne. Pour rappel, les Bleus affronteront l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande.



Il remplace l’habituel capitaine Charles Ollivon qui est blessé.



Cette saison, Antoine Dupont a disputé les huit matchs de son club de Toulouse (dont six en tant que titulaire). Et depuis quelques mois, il arrive également qu’il débute certaines rencontres en tant que capitaine.

Antoine Dupont est le capitaine du #XVdeFrance pour la Tournée d'Automne des Bleus !



Raphaël Ibañez et Fabien Galthié l'ont annoncé au groupe cet après-midi en présence de Charles Ollivon.



Bravo @Dupont9A 👏#NeFaisonsXV pic.twitter.com/NhoWAZt208 — France Rugby (@FranceRugby) October 25, 2021