Après 20 ans d’absence, les kartings font leur retour

Bonne nouvelle pour les fans de karting : après 20 ans d’absence, les kartings reviennent en piste du côté de Saint-Marcel.

Le circuit se situe près de la roseraie Saint-Nicolas, et elle fait environ 800 mètres.

Pour rappel, depuis 2005, il n’y avait que des motos qui l’utilisaient. Mais dès ce samedi, les premiers tours de piste vont avoir lieu.

Trois formules seront proposées : une séance de 15 minutes à 30 euros, une formule mini grand prix avec 10 tours d’essai et 40 tours de piste à 40 euros et une formule grand prix avec 15 tours d’essai et 50 tours pour 50 euros.

R.H