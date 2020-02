Après deux ans de traversée, un mini-bateau arrive sur l’Île de Ré

C’est une version un peu plus grande de la bouteille à la mer. Un habitant de l’Île de Ré a retrouvé un petit bateau chargé de mots d’écoliers. Il était parti des côtes américaines il y a maintenant deux ans.



Les élèves d’une école de Rhode Island avaient préparé leur maquette entre décembre 2017 et janvier 2018. L’embarcation était même équipée d’une balise GPS et de capteurs pour enregistrer la température de l’air et de l’eau.



Les élèves de l’école primaire de Sainte-Marie-de-Ré vont désormais répondre aux américains