Après les incidents survenus lors d’OM-PSG, une commission de discipline de la LFP aura lieu le 3 novembre

Alors que le 101e classico de l’Histoire entre l’OM et le PSG a accouché d’un score nul et vierge ce dimanche soir, plusieurs incidents avec les supporters sont une nouvelle fois intervenus au cours de la partie. Premièrement, des jets de projectile sur les joueurs parisiens ont eu lieu à plusieurs reprises lorsque ces derniers s’apprêtaient à tirer des corners. Mais la rencontre a également été marquée par l’entrée d’un supporter olympien sur la pelouse venant interrompre une action. Pour ces faits, la Ligue professionnelle de football a décidé de convoquer une commission discipline le 3 novembre prochain afin de décider des sanctions prises à l’encontre de l’Olympique de Marseille.

Pour rappel, l’OM est sous la menace d’un retrait d’un point avec sursis suite aux altercations survenues entre ses supporters et ceux d’Angers lors du déplacement au stade Raymond-Kopa ayant eu lieu le 22 septembre dernier. Pablo Longoria, président de l’OM, et Dimitri Payet, capitaine de l’équipe, avait pourtant appelé les supporters au calme et à l’exemplarité avant la rencontre sachant la sanction planant au-dessus de leurs têtes…