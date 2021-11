Après un braquage record de 40 millions de francs suisses, six malfaiteurs présumés jugés à Lyon

Ce lundi débute le procès de six individus, jugés dans l’affaire d’un braquage de fourgon en mai 2017. Ces derniers avaient alors braqué le véhicule qui contenaient l’équivalent de 40 millions de francs suisses (38,2 millions d’euros). Ils sont notamment jugés pour “vol en bande organisée avec arme” et “enlèvement et séquestration”.

Originaires de Lyon

Âgés de 33 à 51 ans, les suspects sont originaires de la région lyonnaise et sont déjà connus des services judiciaires. Deux d’entre eux avaient été condamnés à Genève en 2013 à des peines de 5 à 7 ans d’emprisonnement pour “brigandage”. Un troisième a été condamné en France pour des faits similaires.

Les malfaiteurs présumés avaient été arrêtés près d’Annecy en Haute-Savoie, quelques heures après le vol qui avait eu lieu en Suisse. Ils étaient en possession de billets en différentes devises, de quatre lingots d’or et de milliers de pierres précieuses, pour un total évalué à plus de 40 millions de francs suisses.

Le procès est prévu sur 10 jours, jusqu’au 1er décembre.